Неймар недоволен молодыми игроками ПСЖ

Теги псжнеймар

Неймар недоволен молодыми игроками ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар раскритиковал молодых партнеров по команде после поражения команды в финале Кубка Франции "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти).

"Футболисты должны оставаться командой и мужчиной. У нас много молодых игроков в составе, которые должны слушаться старших. Но вместо этого молодые возражают более опытным игрокам. Они могут перечить даже тренеру! С таким отношением к делу мы далеко не уйдем. 

Молодежь должна уважать опытных футболистов. Я так делал в начале своей карьеры", - приводит слова Неймара Goal.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола - эксперт по победам в чемпионатах или почему "Сити" выиграет АПЛ

Гвардиола - эксперт по победам в чемпионатах или почему "Сити" выиграет АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 33 84
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 34 62
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 33 56
5 Марсель Марсель 33 54
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 33 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 34 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 33 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов