Неймар недоволен молодыми игроками ПСЖ



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар раскритиковал молодых партнеров по команде после поражения команды в финале Кубка Франции "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти).

"Футболисты должны оставаться командой и мужчиной. У нас много молодых игроков в составе, которые должны слушаться старших. Но вместо этого молодые возражают более опытным игрокам. Они могут перечить даже тренеру! С таким отношением к делу мы далеко не уйдем.

Молодежь должна уважать опытных футболистов. Я так делал в начале своей карьеры", - приводит слова Неймара Goal.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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