Неймар недоволен невыплатой "Барселоной" бонуса и может подать жалобу в ФИФА
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет получить от "Барселоны" полную сумму бонуса лояльности, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, отец форварда должен был получить 26 миллионов евро за то, что Неймар подписал с каталонским клубом контракт до лета 2021 года. Впрочем, "Барселона" отказалась платить эту сумму, так как бразилец отыграл за клуб всего лишь один год после продления контракта.
Таким образом, 25-летний Неймар может подать жалобу в ФИФА на "Барселону". Напомним, что на прошлой неделе Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Не пропустите: Неймар все еще не имеет права играть за ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20