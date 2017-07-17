Неймар недоволен своим положением в "Барселоне"

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Неймар недоволен своим положением в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар остается недоволен своим положением в клубе, информирует football.fr.

По сведениям источника, бразильца беспокоит тот факт, что ему никак не удается выйти из тени Лионеля Месси. Учитывая, что в будущем ему бы хотелось выиграть "Золотой мяч", Неймар начал задумываться о своем уходе из "Барсы", что, по его мнению, позволит ему раскрыться в большей мере и даст возможность претендовать на награду лучшему футболисту планеты.

Напомним, Неймар назвал имена игроков, за которыми ему нравится наблюдать. | soccernews.ru

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