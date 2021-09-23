Неймар недоволен желтой карточкой Пакета за финт "радуга"
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар прокомментировал желтую карточку, которую получил Лукас Пакета, который выступает за "Лион".
В матче седьмого тура Лиги 1 с "Труа" (3:1) Пакета использовал финт "радуга", пытаясь обыграть соперника.
Главный арбитр Стефани Фраппар показала бразильцу карточку.
"Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. "Радуга" – это способ обыграть соперника, и неважно, где она была исполнена и на какой минуте.
Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется", – написал Неймар в инстаграме.
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|Нант
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