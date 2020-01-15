Неймар некоторое время встречался с российской моделью
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар на протяжении некоторого времени состоял в отношениях с русской Instagram-моделью Катериной Сафаровой, сообщает The Sun.
По сведениям издания, девушка неоднократно встречалась с футболистом в Париже и Бразилии. Она нередко посещает заведения, где отдыхают известные люди.
Стоит отметить, что в прошлом году бразильянка Нажила Триндаде обвиняла Неймара в изнасиловании, но позже дело было закрыто из-за недостаточности доказательств.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Анжер
|20
|29
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12