Неймар некоторое время встречался с российской моделью

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар на протяжении некоторого времени состоял в отношениях с русской Instagram-моделью Катериной Сафаровой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, девушка неоднократно встречалась с футболистом в Париже и Бразилии. Она нередко посещает заведения, где отдыхают известные люди.

Стоит отметить, что в прошлом году бразильянка Нажила Триндаде обвиняла Неймара в изнасиловании, но позже дело было закрыто из-за недостаточности доказательств.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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