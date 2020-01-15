Неймар некоторое время встречался с российской моделью

1 Теги неймарпсж

Неймар некоторое время встречался с российской моделью

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар на протяжении некоторого времени состоял в отношениях с русской Instagram-моделью Катериной Сафаровой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, девушка неоднократно встречалась с футболистом в Париже и Бразилии. Она нередко посещает заведения, где отдыхают известные люди.

Стоит отметить, что в прошлом году бразильянка Нажила Триндаде обвиняла Неймара в изнасиловании, но позже дело было закрыто из-за недостаточности доказательств.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это бразильянка его изнасиловала,и побила

Ответить

главное

Главные новости дня: 14 января

Главные новости дня: 14 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 19 33
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Анжер Анжер 20 29
10 Реймс Реймс 19 28
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 19 17
19 Ним Ним 19 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов