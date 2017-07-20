Неймар: "Нельзя однозначно сказать, что делает Месси лучшим в мире"

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Неймар: "Нельзя однозначно сказать, что делает Месси лучшим в мире"Форвард каталонской "Барселоны" Неймар восхвалил своего партнера по линии атаки в клубе Лионеля Месси.

"Нельзя однозначно сказать, что делает Месси лучшим в мире. Он - просто исключительный, быстрый, умный, отличный финишер, может идти в дриблинг, как никто другой на скорости или на маленьких участках поля. Это просто волшебно! Также он является очень щедрым, он не одержим целью быть лучшим... Жизнь с Месси сделала меня лучшим футболистом", - цитирует 25-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Неймар лично инициировал переговоры по своему возможному переходу в ПСЖ. | soccernews.ru

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