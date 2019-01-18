Неймар необычно съел мясо в ресторане знаменитого повара (видео)

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Неймар необычно съел мясо в ресторане знаменитого повара (видео)

Нападающий ПСЖ Неймар побывал в ресторане известного повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae. Гекче ювелирно нарезал мясо и покормил бразильца с ножа.

Видео опубликовал официальный Instagram заведения Nusr Et.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@neymarjr @psg #saltbae #saltlife #salt

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Вместе с Неймаром заведение посетили его партнеры по команде Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Джанлуиджи Буффон.

Ранее в гостях у Гекче был полузащитник "Баварии" Франк Рибери, который затем попал в скандал из-за поедания золотого стейка.

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