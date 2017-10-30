Неймар несчастлив в ПСЖ
Форвард Неймар все еще не может адаптироваться к жизни в столице Франции.
Как сообщают СМИ, футболист жалеет, что перешел в ПСЖ.
Ранее футболис играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Летом он перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|11
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Генгам
|11
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3