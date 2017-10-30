Неймар несчастлив в ПСЖ

Форвард Неймар все еще не может адаптироваться к жизни в столице Франции.

Как сообщают СМИ, футболист жалеет, что перешел в ПСЖ.

Ранее футболис играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Летом он перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

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