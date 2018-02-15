Неймар: "Ничего невозможного нет, в прошлом году я с "Барселоной" был в гораздо худшем положении"

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Неймар: "Ничего невозможного нет, в прошлом году я с "Барселоной" был в гораздо худшем положении"Форвард французского ПСЖ Неймар оценил шансы своей команды на успех в противостоянии с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет сложно сделать, но нет ничего невозможного. В прошлом году я был в гораздо худшем положении с "Барселоной" и сумел пройти. Надеюсь, мы сможем это сделать и в этом году", - цитирует 26-летнего нападающего FootMercato.

Напомним, Неймар и Мбаппе отдали лишь один пас на двоих на Кавани в игре против "Реала". | soccernews.ru

комментарии
яяяя

Он в ПСЖ которая и проиграла Барсе Неймар походу троллит ПСЖ

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Ибрагим

ты щас не барсе

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вали

Он в ПСЖ которая и проиграла Барсе Неймар походу троллит ПСЖ

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