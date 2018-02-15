Неймар: "Ничего невозможного нет, в прошлом году я с "Барселоной" был в гораздо худшем положении"

Форвард французского ПСЖ Неймар оценил шансы своей команды на успех в противостоянии с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Это будет сложно сделать, но нет ничего невозможного. В прошлом году я был в гораздо худшем положении с "Барселоной" и сумел пройти. Надеюсь, мы сможем это сделать и в этом году ", - цитирует 26-летнего нападающего FootMercato.

Напомним, Неймар и Мбаппе отдали лишь один пас на двоих на Кавани в игре против "Реала". | soccernews.ru