Неймар: "Никогда не думал о переезде в Англию"

Нападающий "Барселоны" Неймар признал, что его не интересует чемпионат Англии.

По словам именитого футболиста, он никогда не задумывался о переезде в один из местных клубов.

"Никогда не думал о том, чтобы играть в Англии. Я слежу за матчами английского чемпионата, но несильно, потому что не люблю смотреть много футбола. Слежу за успехами Филиппе Коутинью и Габриэла Жезуса, но никогда не думал о том, чтобы переехать к ним", - сказал он.

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