Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, что думает о критике его стиля игры. Об этом информирует El Mundo.

"Раньше я беспокоился по поводу того, что меня критикуют. Я получил травму и пытался устоять, но меня все начали критиковать и за это.

Никто не хочет видеть удары, пинки ногами и руками - это будет MMA или бокс", - отметил Неймар.

Ранее стало известно, что бразильца дисквалифицируют на три матча Лиги чемпионов за оскорбления судей.

В этом сезоне футболист участвовал в 14 матчах в чемпионате Франции, отметившись 13 голами и 7 ассистами.

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