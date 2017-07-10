Неймар: "Никто не знает, где я буду играть через год-другой"

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар высказался о своем будущем.

" Сегодня я очень счастлив и у меня все очень хорошо складывается в "Барселоне" , но все может случиться. Никто не знает , где я буду играть через год или два. Все возможно ", - приводит слова 25-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Неймар хочет видеть Паулиньо в "Барселоне". | soccernews.ru