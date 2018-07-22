Неймар о вылете из ЧМ: "Не хотел видеть мяч"

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о своем переживании из-за вылета своей команды из Чемпионата Мира.

"Я не хотел видеть мяч. Для меня это был траур, мне было очень грустно, но печаль проходит. У меня есть сын, моя семья, друзья, и они не хотели, чтобы я чрезмерно копался в этом", - приводит слова 26-летнего нападающего "селесао" BBC.

Напомним, Неймар отреагировал на обвинения в симуляции. | soccernews.ru