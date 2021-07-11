Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки

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Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на Кубке Америки. В финальном поединке Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0.

"Проигрывать больно. Я не умею принимать поражения. Но после финального свистка я обнял лучшего футболиста в истории, которого я видел, моего друга и брата Месси. Я сказал ему: "Черт побери, ты победил меня". Мне жаль, что мы проиграли, но это невероятный парень. Я очень уважаю Лионеля за его вклад в футбол, а также за то, что он сделал для меня. Наслаждайся трофеем, Лео! Футбол ждал этого момента. Поздравляю, брат", – написал Неймар в своем инстаграме.

Напомним, что Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее ему удавалось выиграть только Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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