Неймар: "Обвинение в изнасиловании невероятно удивило меня"

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Неймар: "Обвинение в изнасиловании невероятно удивило меня"
Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал информацию о том, что его обвинили в изнасиловании. 

"Мне придется вынести на публику моменты из моей жизни, так как я должен доказать, что ничего подобного не было. В тот день произошло то, что бывает между женщиной и мужчиной. В любой паре. Мы продолжили общаться на следующий день после секса.

А теперь меня обвиняют в изнасиловании. Это очень серьезное обвинение. Оно невероятно удивило меня. Те люди, которые знают меня, уверены, что я никогда бы не совершил ничего такого. Но я попал в ловушку, которая станет для меня уроком. Мне больно от того, что есть люди которые хотят воспользоваться тобой, а затем начинают что-то вымогать", сказал Неймар в видеообращении в своем Instagram.

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