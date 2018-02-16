Неймар обвинил Эмери в поражении ПСЖ от "Реала"



Нападающий ПСЖ Неймар считает, что в поражении от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов виноват главный тренер команды Унаи Эмери, сообщает Express.

По сведениям издания, Неймар считает, что вместо молодых Преснеля Кимпембе и Джовани Ло Сельсо на поле должны были выйти опытные Тьяго Силва и Лассана Диарра. В итоге из зоны Кимпембе "Реал" забил два мяча.

Ответный матч между ПСЖ и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.

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