Неймар объяснил, почему он праздновал перед Киммихом выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм Неймара
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, почему он праздновал выход команды в полуфинал Лиги Чемпионов, находясь перед полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом.
"Это не было попыткой спровоцировать Киммиха. Я просто хотел праздновать, а рядом со мной был Паредес. Мы стали праздновать, а рядом оказался Киммих. До матча он говорил, что "Бавария" сильнее ПСЖ и пройдет дальше", - приводит слова Неймара TNT Sports Brasil.
Напомним, что ПСЖ прошел "Баварию" благодаря большему количеству голов на выезде. В первом матче французский клуб выиграл в гостях со счетом 3:2, а в ответной встрече проиграл дома - 0:1.
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