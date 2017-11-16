Неймар объяснил, почему он решил перейти в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар объяснил, почему он решил покинуть каталонскую "Барселону" и перебраться в стан парижан.

Как информирует The Sun, мотивы своего поступка бразилец рассказал английскому мальчику перед товарищеской игрой своей национальной сборной против команды "трех львов" на "Уэмбли". Так, на вопрос юнца "Почему ты отправился в ПСЖ?" Неймар ответил следующим образом: "Сделать французскую лигу лучшей в мире".

Напомним, Кантона раскритиковал Неймара. | soccernews.ru