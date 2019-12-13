Неймар объяснил, почему уступил пенальти Кавани в матче с "Галатасараем"
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что побудило его отдать право пробить пенальти в матче Лиги Чемпионов с "Галатасараем" партнёру по атаке Эдинсону Кавани.
Напомним, что в сентябре 2017 года именно на почве исполнения 11-метрового удара бразилец и уругваец поссорились прямо на поле.
"Я не делал это для примирения с кем-либо. В первую очередь думаю об интересах команды. Индивидуализму нет места в футболе. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы играть в теннис.
В футболе все должны быть счастливы и чувствовать себя хорошо. Думаю, что Кавани нуждался в этом. В конечном итоге в матче с "Галатасараем" забили все нападающие. Мы счастливы", - цитирует Неймара Esporte Interativo.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
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|Марсель
|17
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|Лилль
|17
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|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Ним
|16
|12
|20
|Тулуза
|17
|12