Неймар объяснил, почему уступил пенальти Кавани в матче с "Галатасараем"

Теги псжгалатасарайнеймарэдинсон кавани

Неймар объяснил, почему уступил пенальти Кавани в матче с "Галатасараем"

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что побудило его отдать право пробить пенальти в матче Лиги Чемпионов с "Галатасараем" партнёру по атаке Эдинсону Кавани.

Напомним, что в сентябре 2017 года именно на почве исполнения 11-метрового удара бразилец и уругваец поссорились прямо на поле.

"Я не делал это для примирения с кем-либо. В первую очередь думаю об интересах команды. Индивидуализму нет места в футболе. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы играть в теннис.

В футболе все должны быть счастливы и чувствовать себя хорошо. Думаю, что Кавани нуждался в этом. В конечном итоге в матче с "Галатасараем" забили все нападающие. Мы счастливы", - цитирует Неймара Esporte Interativo.

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