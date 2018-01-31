Форвард французского ПСЖ Неймар объяснил свой издевательский стиль игры.

"Соперники бьют меня, а я играю в футбол. Они провоцируют меня, но я тоже знаю, как спровоцировать их, но по-своему - с мячом. Я не могу ударить соперника в ответ", - цитирует 25-летнего бразильца ActuFoot.

Напомним, в игре против "Ренна" Неймар отметился очередным подлым поступком. | soccernews.ru