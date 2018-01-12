Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, почему он решил отпраздновать свой гол в Кубка Франции в ворота "Амьена" (2:0), положив бутсу себе на голову.
"Кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, поймут, почему я решил отпраздновать гол именно так. А те, кто не знаком с ним, поймут все, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку в правой части фотографии. Всего наилучшего, брат", - написал Неймар в своем Instagram.
Видео: Неймар копировал Мораеса.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8