Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове

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Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, почему он решил отпраздновать свой гол в Кубка Франции в ворота "Амьена" (2:0), положив бутсу себе на голову.

"Кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, поймут, почему я решил отпраздновать гол именно так. А те, кто не знаком с ним, поймут все, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку в правой части фотографии. Всего наилучшего, брат", - написал Неймар в своем Instagram.

Видео: Неймар копировал Мораеса.

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