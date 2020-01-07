Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что его команда может выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.

"2019 год стал очень сложным для меня. Как в личном, так и профессиональном плане. Это был год преодоления сложностей. Уверен, что в 2020 все будет лучше.

Я надеюсь, что смогу выиграть все трофеи с ПСЖ и сборной Бразилии. Я верю, что мы способны выиграть Лигу Чемпионов. В этом сезоне у нас самый сильный состав за то время, что я здесь играю", - приводит слова Неймара Globoesporte.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской "Боруссией".

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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