Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что его команда может выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.
"2019 год стал очень сложным для меня. Как в личном, так и профессиональном плане. Это был год преодоления сложностей. Уверен, что в 2020 все будет лучше.
Я надеюсь, что смогу выиграть все трофеи с ПСЖ и сборной Бразилии. Я верю, что мы способны выиграть Лигу Чемпионов. В этом сезоне у нас самый сильный состав за то время, что я здесь играю", - приводит слова Неймара Globoesporte.
В 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской "Боруссией".
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12