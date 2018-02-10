Неймар оценил свой первый сезон в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар оценил свои выступления за французский клуб.

"Я не ожидал, что в ПСЖ для меня все будет складываться так хорошо. Мои статистика великолепна, но, в первую очередь, я здесь для того, чтобы помогать команде, помогать одноклубникам, делать все, что в моих силах, день за днем, матч за матчем - это самое главное. Так много я еще не забивал, но теперь я хочу добиться большего, забить больше, играть лучше. Надеюсь, у меня все будет получаться и дальше. Это лишь начало! Я просто стараюсь играть в свой футбол, забивать и отдавать результативные передачи. Для этого я и пришел сюда" - приводит слова Неймара официальный сайт Лиги 1.

В этом сезоне Неймар провел 26 матчей, забил 27 голов и отдал 16 ассистов.

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