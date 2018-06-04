Неймар оценил свою нынешнюю форму



Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал своей возвращение на поле после трехмесячного перерыва в товарищеском матче против Хорватии (2:0).

"Я рад, что смог вернуться к любимому занятию и даже забил гол. Я по-прежнему немного опасаюсь, то с каждой тренировкой чувствую себя все увереннее. Я постепенно набираю форму. Сейчас я оцениваю свою готовность в 80 процентов. Это нормально, так как я долго не выходил на поле", - приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, что 26-летний Неймар пропустил более трех месяцев из-за перелома плюсневой кости.

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