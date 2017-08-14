Неймар: "Очень легко играть с такими партнерами"

Вингер французского ПСЖ Неймар прокомментировал свое взаимодействие на поле с игроками своей новой команды.

"Я очень счастлив, что был назван игроком матча, но самое главное - победа команды. Очень легко играть с такими партнерами. Я счастлив, что забил и рад нашей победе. Я просто очень рад забить, это было что-то очень важное. Я уже хорошо взаимодействую с моими новыми товарищами по команде, с ними очень легко играть", - цитирует 25-летнего бразильца ESPN FC.

Напомним, Неймар прокомментировал свой дебют за ПСЖ. | soccernews.ru