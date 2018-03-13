Неймар опасается, что ПСЖ откажется его продавать

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Неймар опасается, что ПСЖ откажется его продаватьФорвард французского ПСЖ Неймар опасается, что его клуб откажется с ним расставаться, информирует испанское радио Onda Cero.

По сведениям источника, 26-летний нападающий разочаровался в своем выборе, который он сделал прошлым летом. Поэтому он намерен предпринять все возможные попытки, чтобы покинуть парижан. Но главным опасением бразильца является возможное препятствие его трансферу в другой клуб руководства ПСЖ.

Напомним, отец Неймара раскрыл планы на будущее своего сына. | soccernews.ru

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