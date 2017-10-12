Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке

Теги неймарлионель мессибразилияаргентина

Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал самым бьющим игроком квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

В среднем за один матч лидер "пентакампеоне" наносил 4,3 удара. По этому показателю он опередил нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси (3,7 удара).

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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