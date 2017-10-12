Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал самым бьющим игроком квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

В среднем за один матч лидер "пентакампеоне" наносил 4,3 удара. По этому показателю он опередил нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси (3,7 удара).

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