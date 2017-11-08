Неймар определил трех возможных кандидатов на замену Эмери
Вингер французского ПСЖ Неймар определил трех возможных кандидатов на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.
Как информирует испанская пресса, бразилец, имеющий хороший вес в своем клубе, уже сообщил руководству парижан, что он хотел, чтобы по окончанию сезона команду возглавил один из трех специалистов: Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Зинедин Зидан ("Реал") или Луис Фелипе Сколари ("Гуанчжоу Эвергранд"). Единственным же шансом для Эмери сохранить свой пост является победа ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Напомним, Неймар симулировал травму, чтобы не играть в матче Лиги 1. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3