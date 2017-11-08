Неймар определил трех возможных кандидатов на замену Эмери

Теги неймарпсжзинедин зиданжозе моуринью

Неймар определил трех возможных кандидатов на замену ЭмериВингер французского ПСЖ Неймар определил трех возможных кандидатов на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Как информирует испанская пресса, бразилец, имеющий хороший вес в своем клубе, уже сообщил руководству парижан, что он хотел, чтобы по окончанию сезона команду возглавил один из трех специалистов: Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Зинедин Зидан ("Реал") или Луис Фелипе Сколари ("Гуанчжоу Эвергранд"). Единственным же шансом для Эмери сохранить свой пост является победа ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Напомним, Неймар симулировал травму, чтобы не играть в матче Лиги 1. | soccernews.ru

комментарии
Никита

такое ощущение,что там все руководство псж,в прямом смысле,на подсосе у неймара.его нужно проучить кнутом и пряником.кавани и эмери в псж столько,сколько он раз,салага,пешком под стол ходил.условия он выдвигает.его комментарии воспринимаются как капризы маленького крикуна,я уже раз 5 читал подобное про него,но уже всему есть предел,заколебал он ныть.

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Роман

У Неймара- губа не дура! Уже сам себе подбирает тренера. Но кто бы не пришёл - всё равно придётся выкладываться по полной программе, иначе ничего не получится: У ПСЖ и во Франции достаточно сильные соперники, не говоря уже про Лигу Чемпионов, где опять же могут отхватить от той же Барселоны по полной программе! Будем надеяться- что не зря взяли Неймарчика в ПАРИЖ.

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