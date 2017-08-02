Неймар определился с игровым номером в ПСЖ

Теги барселонанеймарпсж

Неймар определился с игровым номером в ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар уже определился с игровым номером во французском ПСЖ, игроком которого он должен стать уже в самое ближайшее время.

Как информирует ActuFoot, бразилец, как и в предыдущей своей команде, будет носить "десятку" на спине. Полузащитник же парижан Хавьер Пасторе, которому этот номер принадлежал ранее, будет выступать под 27-м игровым номером.

Напомним, стали известны условия личного контракта Неймара с ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
упёртый аргентум

Весь кипеш вокруг неймарёныша - гадкая и мерзкая истерия-мистерия ! Не хочешь играть в Барсе - ПНХ ! Вот увидите - ни хрена он с ПСЖ в Европе не возьмёт и лучшим в мире не будет. Китаёзы дадут ему сотку лямов в сезон - полетит с песней. Это не Лео, для которого футбол - это ВСЁ, а бабёл бонус...Сейчас аргентосы идут нарасхват, потому что по шкале цена-качество полный адекват !

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Злобный мексиканец

Он же в бразилии носит 10, в барсе 11, а Лео 10) Дилетанты

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месси10

ничего что в бывшей его команде он носил 11?

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Егор

Барселона еще не в прошлом

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