Неймар определился с игровым номером в ПСЖ

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар уже определился с игровым номером во французском ПСЖ, игроком которого он должен стать уже в самое ближайшее время.

Как информирует ActuFoot, бразилец, как и в предыдущей своей команде, будет носить "десятку" на спине. Полузащитник же парижан Хавьер Пасторе, которому этот номер принадлежал ранее, будет выступать под 27-м игровым номером.

Напомним, стали известны условия личного контракта Неймара с ПСЖ. | soccernews.ru