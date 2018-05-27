Неймар определился с планами на будущее

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Неймар определился с планами на будущееВедущий форвард ПСЖ Неймар определился со своими планами на будущее, информирует UOL.

Так, по сведениям источника, переход в мадридский "Реал" является одной одной из главных целей бразильца на будущее. Однако его переезд на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на постоянный контакт его отца с королевским клубом, будет возможен не ранее лета следующего года.

Напомним, Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
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