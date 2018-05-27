Неймар определился с планами на будущее

Ведущий форвард ПСЖ Неймар определился со своими планами на будущее, информирует UOL.

Так, по сведениям источника, переход в мадридский "Реал" является одной одной из главных целей бразильца на будущее. Однако его переезд на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на постоянный контакт его отца с королевским клубом, будет возможен не ранее лета следующего года.

Напомним, Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы. | soccernews.ru