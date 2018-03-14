Неймар определился со сроками перехода в "Реал"

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Неймар определился со сроками перехода в "Реал"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет, чтобы его переход в "Реал" был завершен как можно скорее, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист намерен уйти из команды до Чемпионата Мира-2018, чтобы ничего не отвлекало его от мундиаля.

Стоит отметить, что летом прошлого года ПСЖ заплатил за 26-летнего Неймара 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что его переход в "Реал" может обойтись королевскому клубу в 400 миллионов евро.

Не пропустите: Окружение Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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