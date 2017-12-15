Нападающий ПСЖ Неймар определился со своим будущим, сообщает The Metro со ссылкой на испанские СМИ.

Источники утверждают, что 25-летний бразилец решил продолжить карьеру в "Реале" и уже поручил своему отцу начать работу над переходом в королевский клуб следующим летом.

Причиной такого решения Неймара называется его нежелание выступать во французской Лиге 1.

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