Неймар определился со своим будущим

Форвард ПСЖ Неймар не собирается летом менять клубную прописку.

Как сообщает Calciomercato, бразилец принял решение еще как минимум один сезон провести в ПСЖ. Напомним, что в настоящее время Неймар продолжает восстанавливаться после повреждения ноги.

Ранее сообщалось, что в подписании Неймара заинтересован "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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