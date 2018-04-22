Неймар определился со своим будущим

Теги псжнеймар

Неймар определился со своим будущим

Форвард ПСЖ Неймар не собирается летом менять клубную прописку.

Как сообщает Calciomercato, бразилец принял решение еще как минимум один сезон провести в ПСЖ. Напомним, что в настоящее время Неймар продолжает восстанавливаться после повреждения ноги.

Ранее сообщалось, что в подписании Неймара заинтересован "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Читайте также: Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ницца 34 50
6 Сент-Этьен 34 49
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 34 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
Полная таблица

топ-5 тегов