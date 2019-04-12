Неймар определился со своим будущим

Нападающий ПСЖ Неймар принял важное решение по своему будущему, сообщает RMC Sport.

По словам отца футболиста, звёздный бразилец всем доволен в парижском клубе и не собирается уходить в другую команду.

"Контракт с ПСЖ рассчитан ещё на несколько лет. Сейчас только второй сезон и это далеко не конец. Слухи об уходе будут всегда. Разумеется, есть клубы, мечтающие о таком игроке, как Неймар. Но он два года назад показал своё желание выступать за ПСЖ, поэтому болельщики могут спать спокойно. Сейчас Неймар не хочет уходить из ПСЖ. Он хочет продолжать помогать клубу выигрывать титулы", - сказал Неймар-старший.

Напомним, что летом 2017 года ПСЖ купил форварда у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

СМИ часто пишут о желании Неймара вернуться в Испанию.

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