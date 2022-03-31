Неймар определился со своим будущим в ПСЖ

Фото твиттер Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар не собирается менять команду во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.com.

По информации источника, 30-летний футболист счастлив в парижском клубе и не планирует никуда уходить.

Ранее предполагалось, что бразилец может покинуть ПСЖ из-за свиста со стороны болельщиков на фоне раннего вылета из Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Неймар забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 21 матче. Его контракт с французским грандом рассчитан до 2025 года.

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