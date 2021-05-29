Неймар опровергает слухи о том, что контракт с Nike был расторгнут из-за обвинений в домогательствах

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Неймар опровергает слухи о том, что контракт с Nike был расторгнут из-за обвинений в домогательствахФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар выступил с заявлением по поводу материала The Wall Street Journal, где написали о причинах расторжения контракта с Nike.

Напомним, издание сообщило, что соглашение разорвали после того, как одна из сотрудниц Nike обвинила футболиста в домогательствах. 

Девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним оральным сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

А уже в 2018 году девушка подала жалобу в Nike, в 2019 году компания начала расследование. В Nike отметили, что изначально хотели избежать расследования, чтобы сохранить конфиденциальность участников. В компании заявили, что причиной разрыва стало нежелание Неймара сотрудничать в рамках расследования.

"Факты могут исказить, потому что люди видят их с разных сторон. Мы не можем отрицать, что такова жизнь. Я даже могу понять, когда кто-то критикует мое поведение, игру и образ жизни. Мы разные!

Я правда не понимаю, как серьезная компания может исказить деловые отношения, подкрепленные документами. Написанные слова нельзя стереть. Они всегда понятны. И не оставляют сомнений!

С 13 лет, когда я подписал первое соглашение, меня всегда предупреждали: не говори о контрактах. Контракты конфиденциальны! Идти против этого правила и заявлять, что мой контракт расторгли из-за того, что я недобросовестно участвовал в расследовании, является полной ложью.

Еще раз предупреждаю, что я не могу публично комментировать это или что-либо по условиям контракта.

Но история WSL предельно ясна. В 2016 году вроде бы уже знали об этом событии (о якобы домогательствах). Я не знал! В 2017 году я снова поехал в США для еще одной рекламной кампании с теми же людьми. Мне ничего не говорили, ничего не изменилось!

В 2017, 2018, 2019 годах мы совершали поездки, участвовали в рекламных кампаниях, были бесчисленные съемочные дни. И они мне ничего не сказали. Такое серьезное дело, и они ничего не сделали. Кто действительно несет ответственность?

Мне не дали возможности защищаться. У меня не было возможности узнать, кто тот якобы пострадавший человек. Я ее даже не знаю. У меня никогда не было никаких отношений или близости с этим человеком.

У меня даже не было возможности поговорить с ней, чтобы узнать настоящие причины ее страданий. Этот человек, сотрудник, не был защищен. Я, спонсируемый спортсмен, не был защищен.

До каких пор это будет происходить?

Ирония судьбы. Я продолжу носить футболку с лого бренда, который предал меня. Я остаюсь сильным, веря, что время принесет истинные ответы. С верой в Бога!" – написал Неймар в инстаграме.

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