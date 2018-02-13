Неймар опубликовал фото эротического характера

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Неймар опубликовал фото эротического характера

Бразильский форвард ПСЖ Неймар в своём инстаграме опубликовал фото эротического характера. Стоит отметить, что данный снимок был сделан в рамках проекта "Towel Series", в котором знаменитые люди снимаются в полотенцах.

Фото: Обнажённый Неймар

 

@mariotestino Mario Testino Towel Series no.150

Публикация от Nj neymarjr (@neymarjr)

Не пропустите: Неймар уверен в выходе ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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