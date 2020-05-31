Неймар опубликовал фото в розовом костюме
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал фотографию в розовом костюме.
"Розовый", - написал бразилец на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно, чтобы вернуться в "Барселону".
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Лилль
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|5
|Ницца
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|Реймс
|28
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|7
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
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