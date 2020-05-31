Неймар опубликовал фото в розовом костюме

2 Теги неймарпсж

Неймар опубликовал фото в розовом костюме

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал фотографию в розовом костюме.

"Розовый", - написал бразилец на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINK

Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно, чтобы вернуться в "Барселону".

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-президент "Барселоны": "Неймар - второй в мире после Месси". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео уже поставил лайк?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Конечно,Ней в розовом его заводит как никогда ...

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