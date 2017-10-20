Неймар оштрафован на 1 миллион евро

Вингер французского ПСЖ Неймар оштрафован бразильским судом на 1 миллион евро, информирует FootMercato.

По сведениям источника, такое наказание футболист понес за уклонение от уплаты налогов у себя на родине. Этот штраф распространяется на всю семью игрока и компании, которые находятся под управлением главной звезды парижан.

Напомним, Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru