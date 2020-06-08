Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери

Форвард ПСЖ Неймар высказался по поводу ситуации его матери Надин с 22-летним возлюбленным Тиаго Рамосом. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что парень попал в больницу с порезами на руке. Ему наложили 12 швов.

По данным источника, во время трансляции на Twitch футболист рассказал, что между Надин и Тиаго произошла драка. Неймар назвал парня словом, которым в Бразилии оскорбляют гомосексуалистов.

Напомним, Рамос - открытый бисексуал.

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