Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери
Форвард ПСЖ Неймар высказался по поводу ситуации его матери Надин с 22-летним возлюбленным Тиаго Рамосом. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее стало известно, что парень попал в больницу с порезами на руке. Ему наложили 12 швов.
По данным источника, во время трансляции на Twitch футболист рассказал, что между Надин и Тиаго произошла драка. Неймар назвал парня словом, которым в Бразилии оскорбляют гомосексуалистов.
Напомним, Рамос - открытый бисексуал.
А еще: Бойфренд матери Неймара госпитализирован с порезами на руке| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13