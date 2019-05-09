Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках

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Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках

Бразильский форвард ПСЖ Неймар подал апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию в еврокубковых турнирах, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист сможет лично защищать себя на слушании Апелляционного комитета в штаб-квартире УЕФА. Дата заседания пока неизвестна.

Напомним, что после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" Неймар оскорбительно высказался в адрес судей, за что его впоследствии наказали.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл за парижан 27 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.

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