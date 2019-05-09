Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
Бразильский форвард ПСЖ Неймар подал апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию в еврокубковых турнирах, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, футболист сможет лично защищать себя на слушании Апелляционного комитета в штаб-квартире УЕФА. Дата заседания пока неизвестна.
Напомним, что после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" Неймар оскорбительно высказался в адрес судей, за что его впоследствии наказали.
В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл за парижан 27 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|35
|62
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25