Неймар остался недоволен решением Эмери

Небольшой конфликт произошел на тренировке ПСЖ между наставником Унаи Эмери и форвардом Неймаром.

Как сообщают французские СМИ, Эмери принял решение раньше закончить тренировку футболистам, которые играли с "Андерлехтом" в Лиге Чемпионов, что не понравилось Неймару.

Однако бразилец все же подчинился тренеру и уходя сильно ударил по мячу.

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