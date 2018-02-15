Неймар остался недоволен решением Эмери

Форвард французского ПСЖ Неймар остался недоволен действиями главного тренера своей команды Унаи Эмери во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

В частности, как информирует испанская пресса, бразилец был несогласен с решением своего наставника убрать с поля на 66-й минуте игры форварда Эдинсона Кавани и выпустить вместо него защитника Тома Менье. По мнению бразильца это решение 46-летнего специалиста полностью себя не оправдало, учитывая результат встречи и то, что на скамейке запасных на тот момент находились более подходящие кандидаты для выхода на поле - Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.

Напомним, Неймар прокомментировал поражение ПСЖ от "Реала". | soccernews.ru