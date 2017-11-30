Неймар остался недоволен тем, что пенальти в матче с "Труа" пробивал Кавани

Теги труапсжнеймарэдинсон кавани

Неймар остался недоволен тем, что пенальти в матче с "Труа" пробивал КаваниВингер ПСЖ Неймар остался недоволен тем, что пенальти в матче французской Лиги 1 против "Труа" пробивал его партнер по линии атаки Эдинсон Кавани, а не он.

Напомним, ПСЖ обыграл "Труа" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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