Неймар останется в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар, несмотря на все слухи, продолжит выступать за французский клуб, пишет Marca.

По сведениям издания, позволить себе выкупить звёздного бразильца могли только мадридский "Реал" и "Барселона".

Однако королевский клуб утратил интерес к 28-летнему футболисту ещё в прошлом году, а "сине-гранатовые" отказались от его трансфера в виду финансовых трудностей.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 18 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.

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