Неймар останется в ПСЖ
Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар с высокой долей вероятности останется в стане парижан грядущим летом, сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, ни в планы бразильца, ни в планы ПСЖ не входит расставание.
Однако Неймар не понимает критики со стороны фанатов после вылета из Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководство парижан приняло решение расстаться с бразильцем.
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|М
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|Лилль
|28
|49
|5
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13