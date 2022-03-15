Неймар останется в ПСЖ

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар с высокой долей вероятности останется в стане парижан грядущим летом, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, ни в планы бразильца, ни в планы ПСЖ не входит расставание.

Однако Неймар не понимает критики со стороны фанатов после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство парижан приняло решение расстаться с бразильцем.

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