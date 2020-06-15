Неймар отдохнул в Сен-Тропе в компании Верратти и модели
Форвард ПСЖ Неймар показал, как отдыхает перед возобновлением тренировок.
Футболист сейчас находится в Сан-Тропе и к занятиям приступит на следующей неделе. Вместе с бразильцем на отдыхе находится одноклубник Марко Вератти и его подруга Джессика Айди. Также в компании с футболистами находится топ-модель Синди Бруна.
| SQUAD! Neymar, Cindy Bruna, Marco Verratti e Jassica Aidi juntos ❤ pic.twitter.com/EvfW8XM7oq— Neymar Jr ❤ Fãclub (@memesneymar) June 15, 2020
Тренировки ПСЖ начнутся с 22 июня. Команда будет готовиться к возобновлению Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
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|Метц
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|34
|16
|Дижон
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|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
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|27
|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
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