Неймар отдохнул в Сен-Тропе в компании Верратти и модели

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Неймар отдохнул в Сен-Тропе в компании Верратти и модели

Форвард ПСЖ Неймар показал, как отдыхает перед возобновлением тренировок.

Футболист сейчас находится в Сан-Тропе и к занятиям приступит на следующей неделе. Вместе с бразильцем на отдыхе находится одноклубник Марко Вератти и его подруга Джессика Айди. Также в компании с футболистами находится топ-модель Синди Бруна.

Тренировки ПСЖ начнутся с 22 июня. Команда будет готовиться к возобновлению Лиги Чемпионов.

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