Неймар: "Отец не принимает решения по моей карьере"

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Неймар: "Отец не принимает решения по моей карьере"Форвард  ПСЖ и сборной Бразилии Неймар завил, что решение по своей карьере он принимает только сам.

"Отец не принимает решения по моей карьере. Я тот, кто решает такие вопросы.

Он лучший советник, к которому я всегда могу обратиться, но, в конце концов, это мой выбор.

Мой отец заботится о других вопросах, которые идут параллельно с футболом, чтобы я мог сосредоточиться исключительно на профессии", – отметил Неймар.

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