Неймар отказался комментировать слухи о своем переходе в "Реал"

Теги реал мадридпсжнеймар

Неймар отказался комментировать слухи о своем переходе в "Реал"Вингер французского ПСЖ Неймар отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал". Бразилец просто решил прекратить общение с журналистами.

Напомним, Неймар назвал причины своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов