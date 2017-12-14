Неймар отказался комментировать свои отношения с Деми Ловато

Форвард французского ПСЖ Неймар отказался комментировать свои отношения с известной американской исполнительницей Деми Ловато.

Как информирует AS, в Бразилии, где сейчас находится 25-летний нападающий парижан, отправившийся на родину для решения личных проблем, ему был задан вопрос личного характера. В частности, футболиста спросили, встречается ли он с американской певицей. В ответ Неймар просто отказался отвечать на вопрос.

Напомним, Семеду прокомментировал переход Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru