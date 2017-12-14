Неймар отказался комментировать свои отношения с Деми Ловато
Форвард французского ПСЖ Неймар отказался комментировать свои отношения с известной американской исполнительницей Деми Ловато.
Как информирует AS, в Бразилии, где сейчас находится 25-летний нападающий парижан, отправившийся на родину для решения личных проблем, ему был задан вопрос личного характера. В частности, футболиста спросили, встречается ли он с американской певицей. В ответ Неймар просто отказался отвечать на вопрос.
Напомним, Семеду прокомментировал переход Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|44
|2
|Лион
|17
|35
|3
|Монако
|17
|35
|4
|Марсель
|17
|35
|5
|Нант
|17
|27
|6
|Ренн
|17
|25
|7
|Монпелье
|17
|23
|8
|Ницца
|17
|23
|9
|ФК Кан
|17
|23
|10
|Генгам
|17
|22
|11
|Амьен
|17
|21
|12
|Страсбур
|17
|21
|13
|Дижон
|17
|21
|14
|Бордо
|17
|20
|15
|Сент-Этьен
|17
|20
|16
|Тулуза
|17
|19
|17
|Труа
|17
|18
|18
|Лилль
|17
|18
|19
|Анжер
|17
|15
|20
|Метц
|17
|5