Неймар отказался комментировать свои отношения с Деми Ловато

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Неймар отказался комментировать свои отношения с Деми ЛоватоФорвард французского ПСЖ Неймар отказался комментировать свои отношения с известной американской исполнительницей Деми Ловато.

Как информирует AS, в Бразилии, где сейчас находится 25-летний нападающий парижан, отправившийся на родину для решения личных проблем, ему был задан вопрос личного характера. В частности, футболиста спросили, встречается ли он с американской певицей. В ответ Неймар просто отказался отвечать на вопрос.

Напомним, Семеду прокомментировал переход Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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